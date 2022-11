Il Liverpool rialza la testa: la doppietta di Salah stende il Tottenham. Inutile il gol di Kane. E’ 2-1

Sconfitta per il Tottenham di Conte, che perde in casa 2-1 contro il Liverpool che rialza la testa. Finisce 2-1 per gli uomini di Klopp, che si portano sul 2-0 con una doppietta di Salah e sprecano diverse chance per il terzo gol.

Kane la riapre al 70′, il Tottenham prova la rimonta ma la difesa dei Reds tiene.

Il Liverpool sale a 19 punti, interrompendo una striscia di due sconfitte di fila. Il Tottenham resta a 26, ai margini della zona Champions, ma è reduce da 3 sconfitte nelle ultime 5 partite.

