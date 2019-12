Il Liverpool per la storia, il Flamengo per l’impresa: a Doha c’è in palio la vetta del mondo

Tutto pronto per l’ultimo atto del Mondiale per club 2019: il Liverpool di Jurgen Klopp sfida il Flamengo di Jorge Jesus nella finalissima in programma domani. Di fronte, la squadra vincitrice della Champions League e la squadra vincente della Copa Libertadores. I Reds si sono qualificati alla finale battendo 2-1 i messicani del Monterrey, mentre i brasiliani hanno superato 3-1 l’Al Hilal di Giovinco. Il Liverpool proverà a sfatare un tabù e a scrivere una nuova importante pagina della sua storia: il club inglese non è mai riuscito a laurearsi campione del Mondo per club, visto che non ha mai vinto né il torneo organizzato dalla FIFA né la vecchia Coppa Intercontinentale. Per quanto riguarda il Flamengo, invece, i rubro-negri hanno conquistato il loro unico titolo mondiale vincendo la Coppa Intercontinentale nella sfida del 1981 proprio contro il Liverpool. Ma tra poche ore sarà tutta un’altra storia: allo Stadio Internazionale Khalifa di Doha (ore 18:30) lo spettacolo è assicurato.

LIVERPOOL-FLAMENGO, LE PROBABILI FORMAZIONI:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Wijnaldum, Henderson, N. Keita; Salah, Roberto Firmino, Mané.

FLAMENGO (4-1-4-1): Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Marí, Filipe Luís; Willian Arão; Éverton Ribeiro, Gerson, De Arrascaeta, Bruno Henrique; Gabigol.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool