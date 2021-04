Il Liverpool ha annunciato perdite per 50 milioni da maggio 2019 a marzo 2020

Dopo il caos Super Lega e le relative reazioni, i 12 club sono stati messi sott’occhio per quanto riguarda le loro finanze, per la maggior parte in crisi debitoria. Il Liverpool, con un comunicato, ha annunciato perdite per 46 milioni di sterline (50 milioni di euro) tra maggio 2019 e marzo 2020. Queste perdite sono state causate “dalla diminuzione delle entrate per partita a causa dello scoppio della pandemia, nonché dalla riduzione delle entrate televisive”. Per mitigare gli effetti del covid-19, i proprietari del club, Fenway Sports Group, il mese scorso hanno venduto il 10% della loro quota, del valore di 543 milioni, alla società di investimento RedBird Capital. Nel reddito manca il ricavo come quello derivante dalla vittoria della Premier League che non è stato contabilizzato fino a giugno dello scorso anno, quindi non è stato incluso in questi risultati.

Foto: Twitter Liverpool