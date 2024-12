Il Liverpool è sempre più primo: 3-1 al Leicester firmato da Gakpo, Jones e Salah

Vince ancora il Liverpool, che dopo avere travolto il Tottenham nell’impegno di campionato precedente, si aggiudica la sfida interna contro il Leicester valida per la 18ª giornata di Premier League. Ad Anfield, gli uomini di Arne Slot si impongono con il finale di 3-1, recante le firme di Gakpo (45’+1′), Jones (49′) e Salah (82′): a segno per gli ospiti Ayew (6′). Un successo che lancia i Reds a quota 42 punti, a ben 7 punti di distanza dal Chelsea (che ha disputato una partita in più).

Foto: Instagram Liverpool