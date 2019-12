Il Liverpool è campione del mondo per la prima volta: Firmino piega il Flamengo ai supplementari

Il Liverpool è campione del mondo per la prima volta nella sua storia. I Reds, dopo aver vinto la Champions League a giugno, trionfano anche nel Mondiale per Club in Qatar. Una partita sudatissima, quella contro il Flamengo, in cui gli uomini di Klopp riescono ad avere la meglio solo ai supplementari: il gol decisivo lo firma Firmino al 99′. Per i Reds è il primo successo intercontinentale della sua storia.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool