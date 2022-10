Il Liverpool cade ancora: Summerville lancia il Leeds all’89’ ad Anfield

Il Liverpool cade n casa contro il Leeds: ad Anfield finisce 2-1, decisiva la rete di Summerville all’89. Aprono gli ospiti al 4’ con Rodrigo. Immediata la risposta dei Reds con Salah al 14’, ma proprio nei minuti finali arriva la doccia gelata per gli uomini di Klopp: 1-2 e quarta sconfitta in questo avvio di Premier League. Il Liverpool a questo punto resta a 16 punti, ben 13 in meno rispetto alla capolista Manchester City. Squillo salvezza importante, invece, per il Leeds.

Foto: Instagram Liverpool