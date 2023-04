Il Liverpool blocca l’Arsenal: i Reds rimontano da 2-0 a 2-2. Salah fallisce dal dischetto

Si chiude in parità la sfida tra Liverpool e Arsenal di questa Pasqua: 2-2. Ad Anfield passano subito in vantaggio i Gunners all’8’ con la rete di Martinelli. Un vantaggio ampliato al 28’ con Gabriel Jesus. Al 42’ Salah accorcia le distanze e al 52’ arriva anche l’occasione per la doppietta personale e il pareggio, ma l’egiziano fallisce dagli undici metri. Appuntamento col pareggio solo rimandato coi Reds. E, infatti, all’87’ arriva il pareggio firmato da Roberto Firmino. Termina così 2-2 ad Anfield, il Liverpool sale a quota 44 punti rimanendo all’ottavo posto. L’Arsenal, invece, rimane capolista a quota 73 punti ma adesso i Citizens possono accorciare portandosi a -3 dalla vetta.

Foto: Liverpool Instagram