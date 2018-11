Il Liverpool blinda Sadio Mané: è ufficiale il rinnovo del contratto. La foto

Il Liverpool blinda Sadio Mané. Arrivato nell’estate del 2016 dal Southampton, l’attaccante senegalese ha prolungato il suo contratto con i Reds. L’ufficialità è stata data dai canali social del club inglese, senza specificare la scadenza del nuovo accordo pluriennale (la stampa locale parla di scadenza fissata per il 2023). Di seguito i post, con tanto di video e foto, divulgati su Twitter dal Liverpool:

🔥⚡💥☄🚀🎯🌪💫

Every Sadio Mane goal for the Reds… pic.twitter.com/9z9HqTOmvB

— Liverpool FC (@LFC) November 22, 2018