Il Lipsia riprende gli allenamenti: ecco le regole per prevenire il contagio

Ad una settimana dall’ultima seduta, il Red Bull Lipsia ha ricominciato ad allenarsi. A riportare la notizia e la Bild, secondo cui, dopo un colloquio fra Julian Nagelsmann e la squadra, sono stati decise le norme e i comportamenti da evitare durate la seduta per diminuire al minimo il contagio da Coronavirus. La squadra si è divisa poi su tre campi per fare esercizi individuali. Dopo un’ora di allenamento, il pranzo alla mensa del club, prima do tornare a casa per fare la doccia, vietata al centro sportivo.

Foto: profilo Twitter ufficiale Red Bull Lipsia