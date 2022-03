Il Lipsia non vuole il ritorno di Moriba: “Immaturo, chiedeva uva ai fisioterapisti”

Le diciotto partite giocate con la prima squadra del Barcellona avevano restituito sensazioni più che positive su Ilaix Moriba, centrocampista classe 2003 molto ben considerato dall’ex tecnico blaugrana Ronald Koeman. A causa di richieste contrattuali ritenute spropositate, i catalani e il calciatore sono arrivati allo scontro, prima della partenza di quest’ultimo verso la Germania, destinazione Lipsia. Appena due presenze in Bundesliga (e una in Coppa), prima del ritorno in Spagna, questa volta al Valencia, dove sta nuovamente mostrando le proprie qualità sotto la guida di un tecnico rigoroso come Bordalás.

Il futuro del guineano, ad ogni modo, non sarà nuovamente al Lipsia, che ancora ne detiene il cartellino: come racconta la BILD, il club made in Red Bull, non ha per niente condiviso gli atteggiamenti del calciatore durante la sua permanenza in Germania. Ritenuto immaturo, Moriba pare che sia addirittura arrivato a chiedere uva ai fisioterapisti durante i massaggi. Da qui la volontà del sodalizio teutonico di sacrificare il talento all’altare della professionalità, che il giovane dovrà ritrovare con il suo nuovo club.

Foto: Twitter Moriba