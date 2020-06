Il Lipsia non ha riscattato Schick: tornerà alla Roma

Il Lipsia non ha riscattato Schick. Il club tedesco non ha sfruttato l’opzione presente nel contratto dell’attaccante ceco che ora tornerà alla Roma. L’intenzione è di avere uno sconto per il calciatore.

Schick nelle scorse settimane aveva espresso il suo gradimento alla permanenza in Bundesliga, e il tecnico Nagelsmann si sbilanciava cosi: “Cercheremo di tenerlo. Patrik è il giocatore dei miei sogni”.

Foto: Twitter ufficiale Roma