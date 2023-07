Il Lione fissa il prezzo per Barcola: servono 50 milioni

Dopo aver respinto la prima offerta da parte del ParisSaint-Germain (30 milioni), il Lione ha fissato il prezzo per cedere Bradley Barcola: 50 milioni di euro. A riportarlo è RMC Sport, che spiega come il club sia intenzionato a trattenere il ragazzo, lasciandolo partire solo per una cifra molto alta, o meglio, irrinunciabile.

Foto: Instagram Barcola