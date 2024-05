Il Leverkusen espugna anche l’Olimpico: 2-0 alla Roma, decidono le reti di Wirtz e Andrich

Il Leverkusen passa anche all’Olimpico: 2-0 alla Roma. Per il primo quarto di partita si fanno preferire i giallorossi, capaci di colpire anche una traversa con un colpo di testa di Lukaku. Poi, però, comincia a crescere il Bayer Leverkusen. Frimpong, un minuto dopo il legno di Big Rom, spreca una grande chance spedendo sull’esterno della rete a tu per tu con Svilar. Ma da qui in avanti la Roma comincia ad accumulare errori su errori, fa fatica a far uscire il pallone e le Aspirine trovano il vantaggio. Certo, ci vuole un erroraccio di Karsdorp, che sbaglia un retropassaggio regalando il pallone a Grimaldo al limite dell’area. L’ex Benfica scarica in area a Wirtz, per il quale è semplicissimo spingere in rete la palla dell’1-0. Nella ripresa arriva anche il raddoppio dei tedeschi con una conclusione potente e precisa da fuori area, al 73′ di Andrich. Poi un’esultanza considerata eccessiva da Spinazzola, con Andrich nei pressi della Curva Sud, scatena un parapiglia, con quasi tutti i calciatori coinvolti. Solo nel finale Azmoun, entrato al posto di Lukaku, ha la chance per rimettere tutto in discussione in vista del ritorno, ma non trova la rete. Ma non sarà l’unico errore dei giallorossi nel finale. Infatti anche Abraham, a tempo scaduto, di testa non trova la via del gol da due passi. Termina così 0-2 all’Olimpico, la Roma è chiamata alla grande impresa alla Bayer Arena.

Foto: Instagram Leverkusen