Il Leicester ci prova: 28 milioni e Praet al Torino per il difensore Schuurs

Il Leicester ci prova per il difensore Schuurs. Secondo quanto raccolto da Michele Criscitiello, il club inglese è pronto a presentare al Torino un’offerta di 28 milioni più il cartellino del centrocampista Praet, da tempo separato in casa e dalla scorsa estate obiettivo di Juric. Il Leicester insisterà, ma l’ultima risposta spetta al Torino. In ogni caso sarebbe una “prenotazione” per l’estate e il tentativo di anticipare, visto che Schuurs ha già indossato le maglie di Ajax e Toro in questa stagione.

Foto: Instagram Torino