Il legale di Immobile: “Ha agito con correttezza e confida nelle autorità”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha condiviso una storia su Instagram del suo legale, l’avvocato Erdis Doraci, in merito al brutto incidente di stamattina, che lo ha visto scontrarsi contro un tram.

Queste le parole del legale dell’attaccante: “Il pensiero del mio assistito Ciro Immobile, scosso per quanto successo oggi, va alle sue due figlie e al conducente del tram al quale augura pronta ripresa. Sollevato che nessuno abbia riportato lesioni gravi, conscio in questo momento difficile di aver agito correttamente, confida in pieno nelle autorità che stanno svolgendo gli accertamenti”.

Foto: facebook Lazio