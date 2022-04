Il legale del Napoli sul caso plusvalenze: “Bizzarra metodologia non riconosciuta da alcun organismo”

Mattia Grassani, legale del Napoli, ha rilasciato un’intervista al “Corriere dello Sport” nel corso della quale ha analizzato criticamente la modalità d’indagine che sta accompagnando il caso plusvalenze (quello partenopeo è uno dei sodalizi coinvolti): “È stata introdotta una bizzarra metodologia non riconosciuta da alcun organismo o autorità, e fondata su dati asettici riscontrati da un sito come Transfermarkt, che non può essere considerata pratica convenzionale per la valutazione dei calciatori. Aderire a una simile ricostruzione frustrerebbe un principio cardine del diritto come l’autonomia negoziale delle parti e l’essenza del calciomercato“.

Foto: Twitter Napoli