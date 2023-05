Il Leeds retrocede: salta l’obbligo di riscatto di McKennie che tornerà alla Juventus

Weston McKennie tornerà alla Juventus la prossima estate dopo la retrocessione del Leeds. Nell’ultima giornata di Premier League, la sconfitta in casa con il Tottenham è stata fatale per il Leeds, che dopo due anni in Premier League torna in Championship. Pomeriggio difficile per Weston McKennie, uscito dal campo tra gli insulti del pubblico di Elland Road. Con la retrocessione, decade l’obbligo di riscatto per il centrocampista americano (circa 30 milioni) e di conseguenze McKennie tornerà alla Juventus. Molto probabilmente però non rientrerà nei piani del club bianconero che in estate proverà a piazzarlo altrove.

Foto: Instagram Leeds