Il Lecco esonera Baldini. Il comunicato

Il comunicato:

La Calcio Lecco 1912 comunica di aver sollevato Francesco Baldini dall’incarico di capo allenatore della Prima Squadra maschile.

Contestualmente, sono stati sollevati dall’incarico anche il vice-allenatore Luciano Mularoni, il collaboratore tecnico Claiton, il preparatore dei portieri Davide Bertaccini e il preparatore atletico Diego Gemignani.

La società ringrazia Baldini e il suo staff per la dedizione e per la professionalità dimostrata durante i mesi alla guida del Lecco e augura loro il meglio per il futuro personale e professionale.

Foto: twitter lecco