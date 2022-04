Il Lecce verso la A, Lucioni: “Coda mi ha fatto un assist come Modric a Rodrygo”

Il gol promozione del Lecce, forse, sarà quello di Lucioni lunedì scorso al Pisa. Il difensore giallorosso ne ha parlato quest’oggi alla Gazzetta dello Sport: “La B conferma che l’equilibrio è dominante. Si fa presto a crederti arrivato se vinci due partite. Lunedì Coda mi ha fatto un grande assist! Come importanza è sembrato quello di Modric a Rodrygo del Real. Massimo è un lusso, è un piacere averlo in squadra: regala gol e spensieratezza, negli spogliatoi se c’è un problema lo risolve con una battuta. Dopo il gol ho fatto una corsa verso mio figlio, gli voglio trasmettere il messaggio che nella vita i sacrifici pagano. Lui vede me farne e poi vincere, lo deve imparare. I giovani devono avere spensieratezza e basta, alle responsabilità ci penso io”.

FOTO: Instagram Lecce