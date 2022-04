Il Lecce verso la A, capitan Lucioni: “Due gare per scrivere il nostro lieto fine”

A due giornate dalla fine il Lecce comanda la Serie B e viaggia col vento in poppa verso il ritorno in A a due anni di distanza. Nel 2-0 del Via del Mare la firma iniziale è stata di capitan Lucioni, che a fine gara ha così commentato: “Non ho guardato la classifica e non è un nascondermi dietro un modo di dire. So che dagli altri campi ci sono state delle bellissime notizie. Abbiamo tutto nelle nostre mani ancor di più alla fine di una partita così bella, però dobbiamo finire di completare il quadro che abbiamo quasi terminato di dipingere. Ai ragazzi ho detto oggi che siamo un po’ come un regista che scrive un film. Dobbiamo scrivere noi il finale e abbiamo due partite per darci il lieto fine. In settimana l’ho detto ai ragazzi: troverete un ambiente mai vissuto sino ad oggi. Si veniva dalla capienza ridotta, stadi chiusi. Questa è una piazza che ha fame di calcio. L’ambiente era caldo sia per la partita, sia semplicemente per il calore di 25mila persone. Noi dovevamo essere concentrati e sfruttare la loro spinta facendoci fare una corsa in più. Ho detto questo prima della partita”.

FOTO: Instagram Lecce