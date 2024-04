Il Lecce sogna con Krstovic al 92′. Pessina (rigore) pareggia un minuto dopo: è 1-1

Il Lecce assapora la vittoria sul Monza, che vorrebbe dire quasi di salvezza. Ma i lombardi nel finale gelano il Via del Mare, trovando l’1-1 su calcio di rigore.

Gara nervosa con 5 ammonizioni, gioco spesso fermo. Meglil il Monza del Lecce nel primo tempo. Gli ospiti collezionano 4 calci d’angolo, dai quali creano sempre problemi alla difesa di casa. Al 45′, primo tentativo per il Lecce con Oudin, che però viene murato. Nella ripresa, non cambia l’inerzia della gara. Il lecce prova a fare la gara ma con ritmi non elevatissimi. Al 50′ ci prova Krstovic che però sfiora il palo.

Partita che non decolla, i due allenatori provano a trovare energie dalla panchina. Partita che resta bloccata. Ha una grossa chance il Lecce all’88’ con Gallo, che si presenta in area ma calcia in braccio a Di Gregorio. Un minuto dopo grossa chance anche per Colpani, che però non inquadra la porta.

La gara sembra incalanarsi verso uno spento 0-0, ma al 92′ arriva quasi dal nulla il gioiello di Krstovic. Pierotti anticipa la difersa del Monza, palla a Krstovic che di destro da fuori insacca nel sette. Esplode il Via del Mare, un gol pesantissimo per i salentini.

Ma non è finita, manca un minuto, il Monza si proietta in avanti e di guadagna un clamoroso calcio di rigore. Dagli 11 metri, non sbaglia Pessina, che gela il Via del Mare.

Finisce 1-1, il Lecce sale a 36, il Monza a 44, in un finale thrilling.

Foto: twitter Lecce