Il Lecce si aggrappa alle reti di Lapadula per la permanenza in Serie A

Al Via del Mare il Lecce ottiene tre punti importanti per la corsa salvezza anche se restano quattro i punti di distanza con il Genoa, che vince il Derby della Lanterna. La salvezza per gli uomini di Liverani resta un’operazione difficile, anche in virtù dello scontro diretto perso con i liguri. Il match winner della sfida dei salentini è Gianluca Lapadula. Due reti di pregevole fattura in 45′ e poi la sostituzione. Il centravanti era tornato in campo quattro giorni fa, dopo lo stop rimediato nella sfida con il Milan lo scorso 22 giugno. La prima rete viene realizzata con un colpo di testa preciso che batte Joronen mentre il secondo sigillo arriva sugli sviluppi di un contropiede: lancio in profonditá di Barak e sulla prima parata di Joronen, Lapadula è abile a ribadire in rete. Mancano tre partite al termine del campionato. L’impresa è ardua, ma Lapadula non intende fermarsi ed è pronto a realizzare altre reti pesanti. Proprio come ieri sera.

Foto: Lapadula Lecce Foto bolavipcom