Il Lecce scappa due volte, ma il Verona recupera sempre: 2-2. Nel finale decisivo Falcone

Termina 2-2 la sfida salvezza al Bentegodi tra Verona e Lecce. I veneti riescono ad evitare l’ennesima sconfitta di fila, salvandosi nel finale con un gol di Djuric.

Lecce in vantaggio al 30′ con Oudin. Il Verona riesce a pareggiare prima dell’intervallo con Ngonge al 41′. Nella ripresa, la compagine di Baroni prova a fare la gara, ma è ancora il Lecce a portarsi avanti, sul 2-1 con un gol di Joan Gonzalez al 71′. Il Verona però, ancora una volta reagisce subito e al 77′ Djuric salva in padroni di casa, trovando il 2-2 finale.

Inutile assalto dei veneti alla ricerca dei 3 punti. Arriva un pareggio che serve a poco ai padroni di casa, che interrompono almeno una striscia di 7 sconfitte di fila. Lecce che sale a 15 punti, il Verona muove la classifica, portandosi a 9, ma sempre penultimo.

Baroni doveva vincere per rinsaldare la sua posizione, ma l’Hellas ha dimostrato di essere vivo. Falcone decisivo con almeno tre parate (due su Duda, una su Ngonge). Nel finale annullato un gol a Piccoli per fuorigioco.

Foto: twitter Verona