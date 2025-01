Il Lecce non smette di pensare a Hysaj

Dopo Jesper Karlsson, il Lecce vuole regalare altri innesti già pronti a Marco Giampaolo per costruire la salvezza. Come abbiamo raccontato, il club salentino è sulle tracce di Elseid Hysaj, terzino classe 1994 di proprietà della Lazio. Il club biancoceleste è alle prese con le numerose assenze che stanno colpendo l’organico a disposizione di Marco Baroni, c’è distanza sull’ingaggio, ma lo specialista albanese non ha chiuso le porte al club salentino. È un profilo che piace, il Lecce continuerà a pressare.

Foto: Instagram Hysaj