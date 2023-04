Il Lecce domina e va in vantaggio meritatamente con Ceesay, al 45’ è 1-0 contro una lenta e prevedibile Sampdoria

Il primo tempo del “Via del Mare” vede il Lecce in completo controllo della partita e merita il vantaggio. All’11esimo ci prova Di Francesco ma spara alto da buona posizione, al 18’ tocca ad Oudin che dopo un doppio salvataggio di Zanoli e Ravaglia mette clamorosamente sul fondo. La Sampdoria prova ad uscire ma non ci riesce e al 28’ ancora il Lecce vicino al gol con Ceesay che a due passi da Ravaglia sbaglia il colpo di testa regalando la palla al portiere ospite, l’attaccante tre minuti più tardi su assist di Strefezza però non sbaglia e sigla l’1-0. Nel finale c’è una timida reazione ospite ma non arrivano pericoli verso la porta di Falcone, anzi Gallo ha la chance di siglare la seconda rete per il suo Lecce al 45′ ma spara fuori da ottima posizione in contropiede.

Foto: Instagram Lecce