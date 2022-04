Il Lecce dilaga, Cremonese cinica e sussulto Pordenone: la serata di Serie B

Sono appena terminati i match di questo martedì di Serie B, valevoli per il trentatreesimo turno di campionato. In testa tentativi di fuga, in attesa delle partite di domani, da parte di Cremonese e Lecce, vittoriose rispettivamente contro Alessandria e Ternana. Cinici i grigiorossi, che passano nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, mentre sono esondanti i salentini, che confermano la propria notevole potenza di fuoco. Brutto e inaspettato KO del Frosinone, che cade contro il fanalino di coda Pordenone, al terzo successo del proprio, complicato, campionato. La compagine allenata da Fabio Grosso dovrà leccarsi prontamente le ferite e pensare ai prossimi appuntamenti, dato che i playoff non sono assolutamente in cassaforte. Il Benevento dà seguito alla manita rifilata al Pisa con un concreto 2-0 rifilato alla Reggina, mentre una punizione giottesca di Salvatore Esposito permette alla SPAL di pareggiare al 93′ la sfida salvezza contro il Cosenza: complice il 2-2 maturato, i Lupi restano quartultimi e non scavalcano l’Alessandria. Estensi fuori dalla zona playout, con otto punti di vantaggio sui Grigi.