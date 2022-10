Il Lecce ci prova in dieci, ma Dybala regala la vittoria alla Roma e si fa male: finisce 2-1 all’Olimpico

La Roma passa 2-1 all’Olimpico contro il Lecce. Partono bene i giallorossi che, al 6′, vanno subito in vantaggio grazie all’ennesima incornata di Smalling sul solito traversone di Lorenzo Pellegrini. Gli uomini di Baroni sembrano accusare il colpo e al 23′ arriva anche l’espulsione di Hjulmand dopo il check del Var. Ma gli ospiti reagiscono, non mollano nonostante l’inferiorità numerica e al 39′ riportano il risultato in parità grazie a Gabriel Strefezza. Durante l’intervallo José Mourinho decide di far entrare Spinazzola e Abraham al posto di Zaniolo (ancora una prova incolore per lui) e Vina. E il centravanti inglese si è reso subito protagonista procurando il calcio di rigore che verrà trasformato da Paulo Dybala. Ma è gioia e dolore per i giallorossi: infatti, la Joya ha accusato un problema muscolare trasformando il piazzato dagli undici metri che lo ha accusato ad abbandonare il campo. Il Lecce ci prova, nonostante l’inferiorità numerica, ma è la Roma a sfiorare il colpo del ko al 89′ con Abraham che insacca, ma viene fermato dall’assistente che segnala la posizione irregolare di Pellegrini. Termina così 2-1 all’Olimpico, la Roma trova la seconda vittoria consecutiva e si porta in sesta posizione a quota 16 punti.

Foto: Roma Instagram