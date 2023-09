Il Lecce batte il Genoa 1-0 (Oudin). Salentini al secondo posto

Il Lecce batte il Genoa 1-0 al Via del Mare grazie a un gol di Oudin all’83’. Gara che vede il Lecce cominciare in maniera aggressiva la partita, occasioni da gol create, poi sale il Genoa che prende maggiore possesso della mediana. La svolta all’equilibrio arriva al 36′ con Martin. già ammonito, che commette fallo e viene ammonito una seconda volta, lasciando il Genoa in 10.

Ripresa in sofferenza per i liguri, che però chiudono bene gli spazi al Lecce che non riesce a sfondare, fino all’83’, con un tiro da fuori di Oudin. Vince il Lecce, che vola a 11 punti, al secondo posto in classifica. Per il Genoa, sconfitta dopo il pari col Napoli. I liguri restabo a 4.

Foto: twitter Lecce