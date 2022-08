Il Lecce ha annunciato l’arrivo di Mert Cetin in prestito dal Verona. Il difensore centrale turco classe 1997 aveva diverse proposte, anche dall’estero, ma ha preferito restare in Italia, accettando la proposta del club salentino neo-promosso in Serie A. Domani le visite di Cetin. Foto: Instagram Hellas Verona