Il Lecce a valanga sul Parma: 4-0 e tris di Coda. Maresca torna nella bufera

Nella prima partite delle tre in programma in questa domenica di Serie B il Lecce ha travolto il Parma 4-0 grazie alla tripletta di Massimo Coda e alla rete di Strafezza. Una prestazione disastrosa della squadra emiliana che potrebbe portare la società a fare delle valutazioni sul tecnico Maresca anche approfittando della sosta per le nazionali. Nel frattempo il Lecce, in attesa del Pisa, si porta al secondo posto con 23 punti.

FOTO: Sito Lecce