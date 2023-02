Il Konyaspor annuncia: “Faremo di tutto per prendere Isco, siamo fiduciosi”

Lo svincolato Isco resta sempre sul mercato dopo il naufragio della trattativa con l’Union Berlino e sondaggi di un mese fa della Salernitana. Mehmet Akcan, vice-presidente del Konyaspor, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad AS: “Siamo in trattativa con Isco e posso dire che sta procedendo bene. Non siamo ancora sicuri di aver raggiunto un accordo, altrimenti lo diremmo apertamente. Stiamo facendo tutto il possibile per arrivare alla firma, siamo fiduciosi”.

Foto: Instagram personale