Daniele Verde è in bilico allo Spezia, potrebbe lasciare entro la chiusura della sessione invernale di calciomercato. Nelle ultime ore il Karagumruk ha fatto più di un sondaggio, ma fino a questo momento è stato respinto. Tutto questo perché, come raccontato da Gianluigi Longari, la posizione di Verde non cambia: aspetta il Cagliari dopo i proficui contatti dei giorni scorsi, è la sua priorità. Foto: twitter Verde