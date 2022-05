Il grande ritorno di Juric a Verona. I numeri del tecnico croato in gialloblù

Domani alle 18.00 è in programma un interessantissimo Verona-Torino, una sfida tra due squadre senza più nulla da chiedere al campionato, ma che riserverà con certezza un grande spettacolo. Tra i tanti temi del match spicca il ritorno di Ivan Juric al Bentegodi, dopo il passaggio in estate al club di Cairo. Il tecnico croato vanta un biennio molto soddisfacente con i gialloblù, con un totale di 76 partite ed una media punti/partita di 1,22. L’avventura scaligera si è chiusa la scorsa estate al decimo posto a 45 punti, soglia già superato da Igor Tudor che vanta una media punti/partita di 1,53 in 34 gare. Diversi i calciatori valorizzati da Juric, su tutti Zaccagni finito in estate alla Lazio. Merito anche del binomio vincente con Tony D’Amico. In conferenza il croato ha dichiarato che era arrivato il momento di cambiare aria. Domani, a prescindere dal risultato, per lui ci saranno gli applausi del pubblico di fede Verona.

FOTO: Twitter Torino