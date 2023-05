Il grande cuore di Onana: il portiere è volato in Camerun per aiutare i bambini malati

Dopo la vittoria con l’Atalanta di sabato scorso, Inzaghi ha dato 3 giorni liberi ai calciatori dell’Inter che riprenderanno oggi gli allenamenti in vista dell’ultima di campionato e soprattutto in preparazione per la finale di Champions del 10 giugno.

In questi 3 giorni, il portiere André Onana è volato in Camerun, suo paese natale, per uno scopo benefico.

Come riporta Cam Foot, Onana si è recato in Camerun per preparare la seconda edizione della campagna di operazioni chirurgiche guidata dalla sua Fondazione. L’obiettivo di questa campagna, realizzata in collaborazione con una ONG spagnola, è quello di aiutare bambini con patologie e malformazioni. In programma dal 17 al 28 giugno 2023 presso il Nkomkana Sports Medicine Center di Yaoundé, questa iniziativa dimostra l’impegno di Onana nei confronti del suo Paese e il suo desiderio di dare un contributo sfruttando la sua notorietà.

Foto: Instagram personale