Il grande cuore di Beckham: presta il profilo social alla dottoressa che salva i neonati dalla guerra

Bel gesto di David Beckham, che ha ceduto per un giorno lo spazio del suo profilo Instagram alla dottoressa Iryna Kondratova, che lavora nel centro perinatale di Kharkiv. La community dell’ex stella del calcio britannico (oltre settanta milioni di followers) è divenuta uno straordinario mezzo per documentare dal vivo cosa sta accadendo nel Paese assediato dai russi, devastato dai bombardamenti. “Il primo giorno di guerra, tutte le donne incinte e le madri sono state evacuate e trasferite nel seminterrato – dice la dottoressa –. Sono state tre ore terribili che abbiamo passato insieme. Sfortunatamente, non possiamo spostare i bambini in terapia intensiva nel seminterrato perché hanno bisogno di attrezzature salvavita”.

FOTO: Twitter Psg