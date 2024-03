Il gol di Wirtz, dopo 7 secondi con la Francia, è il più veloce della storia della Nazionale tedesca

Florian Wirtz, stella della Germania e del Bayer Leverkusen, è entrato nella storia del calcio tedesco. Grazie al suo gol contro la Francia, dopo appena 7 secondi di gioco, Wirtz è entrato nella leggenda, trattandosi della rete più veloce mai realizzata da un calciatore con la maglia della Germania. Come riportato anche dalla Federcalcio tedesca (DFB). Prima di questo gol il record era detenuto da Lucas Podolski, che nel 2013 impiegò 9 secondi per andare a segno nell’amichevole contro il Venezuela.

RECORD BREAKER 💥

Florian Wirtz’s goal against France was the fastest goal in the history of the DFB! ⚡️#DFBTeam #FRAGER

📸 IMAGO pic.twitter.com/nufs8T63WJ

— germanfootball_dfb (@DFB_Team_EN) March 23, 2024