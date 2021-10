Il gol decisivo è di Theo, ma per l’UEFA il migliore di Belgio-Francia è Mbappè

Al termine di Belgio-Francia è stato assegnato a Kylian Mbappè il premio di UEFA Player of the Match. L’attaccante del PSG è stato autore di un gol e di un assist nell’incredibile rimonta transalpina ed è stato giudicato il migliore in campo della partita.

FOTO: Twitter Francia