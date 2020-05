Il gol ai tempi del Coronavirus: tra tocchi di gomito e sorrisi a distanza, ecco le esultanze in Bundesliga

La Bundesliga è ripartita dopo uno stop di oltre due mesi. Le prime partite, giocate oggi pomeriggio, hanno ravvisato curiosi e innovativi metodi che cambieranno il mondo del calcio. Per esempio stanno spopolando sul web le nuove esultanze dei giocatori. Il primo gol ai tempi del Coronavirus lo ha segnato il giovane attaccante norvegese del Borussia Dortmund, Erling Haaland, nel derby contro lo Schalke 04: esultanza come da protocollo, nessun abbraccio tra i giocatori gialloneri. Ma non sono mancati altri metodi di festeggiare un gol: tra applausi e sorrisi a distanza, al più ravvicinato e curioso “batti gomito”. Ecco, di seguito, una gallery delle esultanze odierne in Bundesliga:

