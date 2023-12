Il Girona vola in Liga: i numeri del club catalano che sogna l’impresa

In Liga in testa alla classifica c’è una grande sorpresa, il Girona, che precede di due punti il Real Madrid. Certamente, quello che si sta costruendo nella città catalana è una grande impresa, ma non un miracolo, visto che alle spalle c’è una proprietà forte, il City Group, che comunque ha finanziato un mercato interessante in estate e ora sogna sicuramente un accesso in Europa, se non di più.

La società fa capo a Pere Guardiola, fratello di Pep, e che quindi è inevitabilmente legata all’universo del Manchester City. Dopo le due stagioni d’esordio in Liga, la retrocessione del 2019 e il ritorno in massima divisione al terzi tentativo, nel 2022/23 fa il Girona ha orbitato in zona Europa per tutto il campionato. E solo un finale di stagione da due punti in cinque partite ha impedito alla squadra biancorossa di accedere alla Conference League.

Dunque, già l’anno scorso ha chiuso tra le prime 8 in Liga, non è una squadra arrivata lì per caso. Ha perso in estate Castellanos, capocannoniere della scorsa stagione, passato alla Lazio, ma ha saputo rimpiazzarlo alla grande.

E’ il tecnico Michel che sta regalando un vero e proprio capolavoro. Un 3-4-3 super offensivo, con un tridente che sta facendo cose straordinarie e il capocannoniere Dovbyk, attaccante ucraino, autore di 10 gol in liga e che abbiamo visto da vicino contro l’Italia. Giocatore già attenzionato da diversi top club.

La capolista ha numeri importanti, 44 punti, miglior attacco con 41 gol fatti, la fase difensiva è un po’ il tallone d’Achille, ma con un 3-4-3 offensivo ci sta anche concedere qualcosa. Una sola sconfitta in campioanto, fuori casa 6 vittorie e un pareggio.

Insomma, numeri da grandissima squadra. Ha vinto già contro Real e Barcellona e insomma, ha lanciato segnali chiarissimi a tutti. Il Girona non è una sorpresa, c’è ambizione, programmazione e voglia di fare le cose in grande.