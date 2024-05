Il Girona può fare la storia: se batte il Barcellona è in Champions League

Il Girona ospita al Montilivi oggi il Barcellona, con l’obiettivo di bissare il clamoroso successo ottenuto all’andata e centrare un obiettivo che soltanto un anno fa era inimmaginabile. Con quattro giornate ancora da giocare, infatti, in caso di successo la formazione allenata da Michel si porterebbe a quota 74 punti, tredici in più dell’Athletic Bilbao, quinto in classifica e vittorioso ieri sul campo del Getafe, raggiugendo così l’aritmetica certezza della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un traguardo mai raggiunto prima nella storia del club, così la partecipazione a qualsiasi competizione continentale.

Foto. Instagram Girona