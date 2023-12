Il Girona nuovo Leicester? Il tecnico Michel frena: “Guardiamo a una partita per volta. E’ presto per fare certi paragoni”

Il Girona batte 4-2 il Barcellona, in casa dei blaugrana, piazzandosi primo in Liga, con 41 punti, ben 7 punti di vantaggio dulla compagine di Xavi, ora quarta, a soli 2 punti, però, sul Real Madrid.

Il Girona non è più una sorpresa, e spesso viene paragonata al Leicester, quando Ranieri sorprese tutti in Premier nel 2016.

Il tecnico dei catalani, Michel, frena però: “Non so se possiamo vincere il campionato, ma lo dicevo anche a Xavi: noi non abbiamo questo obiettivo, possiamo giocare senza pressioni. Possiamo diventare il nuovo Leicester? Ne riparliamo tra qualche giorno. Guardiamo a una partita per volta, è presto per fare paragoni. Quello che è ufficiale, è che con 41 punti, siamo salvi e il nostro obiettivo era questo”.

Foto: twitter Michel