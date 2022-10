Il Girona ferma il Real Madrid: Stuani (su rigore) risponde a Vinicius

Il Girona ferma il Real Madrid, termina 1-1 al Bernabeu. La gara si accende nel secondo tempo. Al 70′ il solito Vinicius Jr regala il vantaggio agli uomini di Ancelotti, ma appena 10′ dopo arriva la doccia fredda per le Merengues: il VAR richiama l’arbitro Mario Melero per un tocco di mano in area di Asensio. Rigore e pareggio degli ospiti con Stuani. Ma non è finita, il finale al Bernabeu è coincitato: gol annullato a Rodrygo, espulso Kroos per doppio giallo. Il Real frena, anche se riesce a superare nuovamente il Barcellona in vetta alla classifica, ma solo di un punto.

Foto: Real Instagram