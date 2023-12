Il Girona fa sul serio: battuto 4-2 il Barcellona nel derby catalano. Primo posto in solitaria

Segnale pesantissimo quello che lancia il Girona, nel posticipo della Liga. Successo clamoroso e pesantissimo per 4-2 in casa dei blaugrana, che lanciano il Girona primo in classifica da solo in Liga.

Vantaggio ospite al 12′ con Dovbyk. Pareggio del Barcellona con L;ewandowski, al 19′. Al 40′, Gutierrez, segna la rete del 2-1 per gli ospiti.

Nelal ripresa, assalto del Barcellona, ma il Girona si difende alla grande e quando riparte fa malissimo. Infatti, all’80’, Valery segna la rete del 3-1, che apparentemente chiude i conti. Ma il Barcellona rientra in aprtita al 92′, con Gundogan, riapre la contesa. Barcellona che ha anche la chance del 3-3, con Lewandowski che liscia di testa una palla solo da poggiar ein rete, colpendo di spalla. Sul capovolgimento. Stuani, trova la rete del 4-2.

Il Girona vola in vetta, a 41 punti, è apparentemente salvo, a +2 sul Real Madrid. Il Barcellona retsa a 34.

Foto: facebook Girona