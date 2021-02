Il Gip conferma: “Suarez ha ammesso di aver ricevuto le domande dell’esame in anticipo”

La lunga vicenda relativa all’esame-farsa di Luis Suarez si arricchisce di nuovi dettagli. Sono quelli rivelati dalle cronache nelle ultime ore, relativi all’interrogatorio dell’attaccante uruguaiano davanti al gip di Perugia. Il Pistolero, secondo quanto rivelato dallo stesso magistrato, ha fatto delle ammissioni chiare. Si parla infatti di “ammissione del calciatore” di “avere ricevuto dalla prof. Spina” il file con il testo dell’esame per la conoscenza dell’italiano sostenuto all’Università per Stranieri di Perugia il gip in un provvedimento legato all’inchiesta che coinvolge anche gli ormai ex vertici dell’Ateneo. Lo fa motivando le decisione di respingere la richiesta di revoca della misura interdittiva applicata alla stessa professoressa Stefania Spina. Secondo il gip la docente, sospesa per otto mesi, aveva “sollecitato” lo studio del file inviato a Suarez che a sua volta “aveva assicurato di ripassare bene anche durante il volo verso Perugia”. Secondo quanto affermato da ANSA, la ricostruzione è stata inserita nella richiesta di revoca della misura interdittiva applicata alla stessa professoressa Stefania Spina.

Foto: Twitter Atletico