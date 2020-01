Il giovane Soule firma con la Juventus: “E’ il mio primo contratto da professionista, sono molto felice”

La Juventus pensa al futuro e si assicura uno dei talenti più promettenti del calcio argentino. Matias Soulé ha firmato il primo contratto da professionista con i bianconeri. Attaccante classe 2003, il giocatore arriva dal Velez Sarsfield. Sulle proprie pagine social ha postato la foto della firma: “Sono molto felice di firmare il mio primo contratto da professionista, grazie Juventus per la fiducia in me e grazie alle persone care che mi hanno sempre supportato“.

Foto: Instagram giocatore