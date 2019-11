Il giornalismo piange la scomparsa di Gianfranco Civolani. Il nostro cordoglio

Gianfranco Civolani, il decano del giornalismo sportivo, è morto ieri sera. A fine novembre avrebbe compiuto 84 anni. Era in coma da alcuni giorni, ha lottato sino all’ultimo ma non ce l’ha fatta. Volto notissimo per gli oltre vent’anni da primattore in tv, firma storica del giornalismo italiano, inviato prima a Tuttosport dove lavorò dal 1961 al 1986, poi al Corriere dello Sport-Stadio dove ha scritto sino a pochissimi gironi fa. Lo piangono la sua città, il Bologna, lo sport italiano. Alla famiglia Civolani vanno le condoglianze ed un abbraccio affettuoso da parte di Alfredo Pedullà e di tutta la redazione.

Il tuo Bologna ti rivolgerà un pensiero ogni mattina, come tutti i tuoi lettori, cercando sul giornale quella firma che vorremmo leggere ancora. Addio Civ: https://t.co/NocAvqBY7l pic.twitter.com/NX8QGOdvhl — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) November 3, 2019

Foto: Twitter ufficiale Bologna