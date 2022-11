L’Argentina è viva: apre il gioiello di Messi, chiude Enzo Fernandez. Termina 2-0 contro il Messico

L’Argentina stende il Messico: finisce 2-0. La prima occasione dell’incontro capita al Messico, ma Moreno riesce solo a sfiorare la palla a due passi da E. Martinez. Al 34′ arriva il primo squillo dell’Argentina, ma Ochoa si fa trovare pronto sulla punizione calciata da Messi. Ci prova anche Vega su punizione, ma Martinez blocca sicuro. La partita è bloccata, ma al 65′ ci pensa l’uomo più atteso a prendere per mano i compagni: Lionel Messi fa partire un siluro dai venticinque metri, niente da fare per Ochoa. Scaloni cambia, prova mettere in ghiaccio il risultato e lancia Enzo Fernandez. Mai cambio fu più azzeccato. E all’88’ ripaga la fiducia del commissario tecnico con un tiro sotto l’incrocio: 2-0 e gara in ghiaccio. Vittoria fondamentale per l’Albiceleste che si rilancia all’inseguimento degli ottavi, sarà decisiva lo scontro con la Polonia.

Foto: Twitter Argentina