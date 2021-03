Il Giappone è incontenibile: vince 14-0 contro la Mongolia nelle qualificazioni ai Mondiali

Il Giappone ha battuto 14-0 la Mongolia nella 5° giornata delle qualificazioni asiatiche ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar, trascinata dalla tripletta di Osako, e dalle doppiette di Ito, Minamino e Kamada. In campo anche gli ‘italiani’ Yoshida e Tomyiasu. Nonostante il divario di 5 gol nel primo tempo fosse abbastanza ampio, nella ripresa i nipponici hanno deciso di rifilare altri 9 gol alla Mongolia. Il largo successo di oggi rappresenta la seconda vittoria più grande della storia della Nazionale nipponica. Il record risale ad una vittoria per 15-0 sulle Filippine nel 1967.

Foto: Twitter Giappone