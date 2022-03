Esulta il Ghana che, in virtù della regola dei gol segnati in trasferta, ha la meglio al termine del doppio scontro con la Nigeria e si qualifica al Mondiale. Termina 1-1 il match dell’Abiola Stadium di Abuja (reti di Partey per gli ospiti e Troost-Ekong per i padroni di casa) e, complice il pareggio a reti inviolate dell’andata, le Black Stars saranno in Qatar.

Foto: Twitter FIFA