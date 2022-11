Il Ghana batte la Corea del Sud e si rilancia: finisce 3-2 per gli africani

Giornata di partite emozionanti e gol ai Mondiali in Qatar. Termina 3-2 per il Ghana la sfida delle 14 contro la Corea del Sud. Gara vivace, un tempo per parte, con la Corea brava a recuperare i due gol di svantaggio.

Ghana in vantaggio con Salisu al 24′, con il raddoppio di Kudus al 34′.

Nella ripresa, doppietta di Cho Gue Sung in 3 minuti, che pareggia la gara. Al 68′, ancora Kudus a portare avanti il Ghana sul 3-2. Assalto finale degli asiatici, anche in virtù dei 10 minuti di recupero assegnati.

Nel girone, il Ghana sale a 3 punti, la Corea resta a 1 e sarà costretta a battere il Portogallo e sperare in altri risultati favorevoli. Anche il Ghana, per qualificarsi, deve comunque battere l’Uruguay.

Foto: twitter Fifa World Cup